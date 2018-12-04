Trump ve Macron’dan Gergin Görüşme

Dünyanın gündeminde bu kez iki liderin gergin geçen görüşmesi var. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu görüşme ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşti. İkili arasında son derece gergin geçtiği düşünülen görüşmenin ardından basına poz verildi. Objektiflere yansıyan karelerde iki liderin gerginliklerinin yüzlerine de yansıdığı anlaşıldı.

Aslında ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasından çok yakın bir zamana kadar tabiri caiz ise su sızmıyordu. Birbirlerine çok yakın oldukları bilinen iki liderin neden bu kadar gerildikleri ya da hangi konuda arada gergin anların yaşandığı ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde, Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren “Ateşkes Günü” anma etkinliklerine katılım göstermek için ABD Başkanı Donald Trump Fransa’ya gitmişti. Fransa’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir görüşme gerçekleştiren Trump ardından basına poz verdi. Geçtiğimiz nisan ayında iki lider bu kez Washington’da görüşmüş ve görüşmenin ardından yine bazına poz vermişti. Ancak bu görüşme sonrasında iki liderin son derece samimi pozları basına yansımıştı. İkili kameralara gülümseyerek poz vermişti. Ancak bu kez objektifler gergin yüzleri fotoğrafladı.

Geçtiğimiz Günlerde Tansiyon Yükselmişti!

Aslında bu gergin görüşmenin nedeni Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama olabilir şeklinde yorumlar da yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD’nin Çin ile Rusya’dan korunmak amacı ile kendi ordusunu oluşturması gerektiğini dile getirmiş ve tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Macron tarafından yapılan bu açıklamaya ilk yanıt veren de ABD Başkanı Donald Trump olmuştu. Trump Macron’un bu açıklamasına beklenen de sert bir yanıt vermişti. “Bu çok aşağılayıcı” ifadesini kullanan Trump, “Bu çok aşağılayıcı. Avrupa önce ABD’nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO’ya olan borcunu ödemeli” şeklinde konuşmuştu.

Macron tarafından yapılan bu açıklama aslında iki lider arasındaki tansiyonun bir anda yükselmesine neden olmuştu. Paris’te gerçekleşen bu son görüşmede de gerginliğin devam ettiği kameralara yansıdı. Vücut dilleri ile de gergin tavırlarını ortaya koyan iki lider birbirleri ile çok fazla göz teması kurmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmenin bir kısmı basına açık olarak gerçekleştirildi. Bu bölümde konuşan ABD Başkanı Trump dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamasında “Biz güçlü bir Avrupa istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Avrupa’ya yardım etmek istiyoruz ama bu adil bir şekilde olmalı. Şu anda savunma harcamalarındaki yük ABD’nin üzerinde” ifadelerini kullandı.

Macron ise Trump’ın bu sözlerine bir yanıt verdi. Ancak verdiği yanıt iki lider arasında gerginliğe neden olan açıklamanın arkasında olduğu şeklinde yorumlandı. Macron kendisi tarafından getirilen bu önerinin aslında bu duruma imkan sağlayacağı şeklinde oldu. Bu sözlerin üzerine görüşmenin basına kapalı olan bölümüne geçildi. Konunun daha detaylı bir şekilde ikili arasında görüşüldüğü biliniyor olsa da toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Washington’da gerçekleşen görüşmenin ardından ise iki lider sıklıkla fiziksel temas da kurmuştu. Birbirlerine yakınlık gösteren iki liderin kameralara yansıyan samimi pozları nedeniyle ABD Başkanı Trump ile ilgili olarak ‘Macron’u Melania’dan bile çok seviyor’ şeklinde espriler yapılmasına neden olmuştu. Bu görüşmeden sonra çekilen fotoğraflar iki ülkenin de uzun süre gündeminde kalmıştı. Şimdi ise bu gergin pozlar sanal spor oyunları kadar dikkat çekiyor. İnternette çok sayıda kişi konuyla ilgili görüşlerini paylaşıyor. Özellikle ABD’de ana gündem maddesi haline geldi.