1 Ocak 2018 Pazartesi günü bankalar açık mı?

1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi, bankalar açık mı sorusuna cevap arıyor. Açıklanacak cevaba göre hesap işlemlerini şimdiden yoluna koyacak olan vatandaşlar, Pazartesi gününe iş bırakmayacak.

1 Ocak Pazartesi gününün yılbaşı olması dolayısıyla resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 02 Ocak Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilecek. Bazı illerde hafta sonu şubelerini açık tutan bankaların ise Pazar günü açık olup olmayacağı bilinmiyor.