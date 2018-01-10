10 Ocak 2018 Altın Fiyatları

Altın fiyatları, özellikle çeyrek altın ve gram altının fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Gram altın güne yatay seviyede başladı. Öğle saatlerinde artarak 160,10 lira oldu. Çeyrek altın 263 liradan satılıyor.

Son Altın Fiyatları!

Gram Altın: alış 159,90 - satış 160,10 lira

Cumhuriyet Ata Lira: alış 1.054,00 – satış 1.071,00 lira

22 Ayar Bilezik (Gr.): alış 145,80 satış 149,80

Lira (Tam) Altın: alış 1.030,00 satış 1.050,00

Yarım Altın: alış 515,00 satış 525,00

Çeyrek Altın: alış 258,00 satış 263,00