15 tatil merakı şimdiden başladı!

Öğrenciler şimdiden meraklanmaya başladı. Aslında Milli Eğitim Bakanlığının iş takvimine göre 15 tatilin tarihleri belli. Bu sene 15 tatil 22 Ocak 2018- 2 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sömestr tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullar ikinci eğitim öğretime 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. Bu dönem de 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.

2018-2019 dönemi okullar ne zaman açılacak?

Öğrencilerin yeni yıldan sonra merak ettiği konulardan biri de 2018-2019 Eğitim-Öğretim’in ne zaman açılacağı sorusu oldu. 2018-2019 eğitim-öğretiim yılı bu sene 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

2018 yılına ait resmi tatiller aşağıdaki gibi listelenmiştir.