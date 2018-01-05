15 tatil merakı şimdiden başladı!

Öğrenciler şimdiden meraklanmaya başladı. Aslında Milli Eğitim Bakanlığının iş takvimine göre 15 tatilin tarihleri belli. Bu sene 15 tatil 22 Ocak 2018- 2 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sömestr tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullar ikinci eğitim öğretime 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. Bu dönem de 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.
2018-2019 dönemi okullar ne zaman açılacak?
Öğrencilerin yeni yıldan sonra merak ettiği konulardan biri de 2018-2019 Eğitim-Öğretim’in ne zaman açılacağı sorusu oldu. 2018-2019 eğitim-öğretiim yılı bu sene 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.
2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER
2018 yılına ait resmi tatiller aşağıdaki gibi listelenmiştir.
- 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 15 tatil (yarıyıl) tatili
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1. Gün
- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2. Gün
- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3. Gün
- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı
- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi
- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1. Gün
- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2. Gün
- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3. Gün
- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4. Gün
- 30 Ağustos Zafer Bayramı
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı