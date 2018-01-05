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15 tatil merakı şimdiden başladı!

Milyonlarca öğrencinin merakı 15 tatil ne zaman? Detaylar haberimizde...

15 tatil merakı şimdiden başladı!

Milyonlarca öğrencinin merakı 15 tatil ne zaman? Detaylar haberimizde...

05 Ocak 2018 Cuma 12:16
15 tatil merakı şimdiden başladı!

Öğrenciler şimdiden meraklanmaya başladı. Aslında Milli Eğitim Bakanlığının iş takvimine göre 15 tatilin tarihleri belli. Bu sene 15 tatil 22 Ocak 2018- 2 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sömestr tatili veya yarıyıl tatili, akademik yılın birinci döneminin ardından okullar ikinci eğitim öğretime 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. Bu dönem de 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.

2018-2019 dönemi okullar ne zaman açılacak?

Öğrencilerin yeni yıldan sonra merak ettiği konulardan biri de 2018-2019 Eğitim-Öğretim’in ne zaman açılacağı sorusu oldu. 2018-2019 eğitim-öğretiim yılı bu sene 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

2018 yılına ait resmi tatiller aşağıdaki gibi listelenmiştir.

  • 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 15 tatil (yarıyıl) tatili
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
  • 15 Haziran Ramazan Bayramı 1. Gün
  • 16 Haziran Ramazan Bayramı 2. Gün
  • 17 Haziran Ramazan Bayramı 3. Gün
  • 15 Temmuz Demokrasi Bayramı
  • 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi
  • 21 Ağustos Kurban Bayramı 1. Gün
  • 22 Ağustos Kurban Bayramı 2. Gün
  • 23 Ağustos Kurban Bayramı 3. Gün
  • 24 Ağustos Kurban Bayramı 4. Gün
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Son Güncelleme: 05.01.2018 12:20
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