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15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Karnelerin alınmasına sayılı günler kala öğrencilerin ve velilerin araştırmaları 15 tatil ne zaman bitecek? Sorusu oldu.

15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Karnelerin alınmasına sayılı günler kala öğrencilerin ve velilerin araştırmaları 15 tatil ne zaman bitecek? Sorusu oldu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Karnelerin alınmasına sayılı günler kala öğrencilerin ve velilerin araştırmaları 15 tatil ne zaman bitecek? Sorusu oldu. Aileler internette 15 tatil ne aman bitecek adlı araştırmalarına başladılar. Milyonlarca öğrenci, Cuma günü karnelerini alacak. Ve 15 günlük bir tatilde olacak. Tatili sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, bir yandan da tatilin ne zaman biteceğini araştırıyor MEB’in açıklamasına göre 15 günlük tatil 19 Ocak 2018 Cuma günü başlayacak ve 2 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. Resmi olarak öğrenciler ikinci yarıyıla 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. İkinci yarıyılın bitişi ise 8 Haziran 2018 Cuma günü alınacak karne ile sonlanacak.
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