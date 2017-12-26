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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi.

26 Aralık 2017 Salı 17:04
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi.

Kaza köprüde Zincirlikuyu istikametinde 15.30 sıralarında meydana geldi. Yapışan açıklamalara göre, 4 aracın birbirine girmesi sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Trafik bu sıralarda durma noktasına kadar geldi. Kazada, Tamer Trabzon ile Mehmet Kıvanç Can yaralandı. Vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralılar, yere yatırılarak sağlık ekiplerini beklediler. Ambulansın olay yerine gelmesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zincirlikuyu istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Araçların yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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