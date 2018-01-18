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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İntihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İntihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:29
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde İntihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti. Saat 12.00 sıralarında köprüye gelen bir kişi korkuluklara çıkarak aşağı atladı. O sırada durumu fark eden vatandalar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denize atlayan kişinin yerini tespit etti. Deniz polisi kısa süreli Çalışma sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkardı. Çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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