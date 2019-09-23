178 yıllık dev isim resmen iflas etti!

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'un, kurtarma görüşmeleri hüsranla sonuçlandı. Daha sonra dev ismin ticari faaliyetleri sonlandırıldı.178 yıllık dev isim Thomas Cook, şirketi kurtarmak adına gerçekleştirilen son dakika görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Bu görüşmelerin ardından resmen battı.



Söz konusu şirketin iflası ile alakalı olarak İngiltere’de 9 bin, tüm dünya genelinde ise 20 bin kişi işsiz kalmış oldu.



Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri döndürülmesi adına operasyona start verildi.



Bu operasyon ile 150 binden fazla İngiliz tatilcinin kendi ülkelerine geri döndürülmesi hedefleniyor.



Konu ile alakalı olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi olan Peter Frankhauser şirketin iflasından ötürü derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, milyonlarca müşterisinden ve bünyesindeki binlerce çalışanından özür dilediğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise tatilcilere yardımcı olunması adına her şekilde destek olunacağını belirtti.