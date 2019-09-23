Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
100021
ALTIN
279.760
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1085
EURO
6.2958
Aylin Coşkun’a Görgüsüz Yakıştırması
Teröristlerden Kanlı Saldırı! 2 Askerimiz Şehit Düştü
İmamoğlu’ndan iş arayanlara açıklama
Tatlıtuğ’la fotoğraf paylaşan hakim hakkında inceleme

178 yıllık dev isim resmen iflas etti!

Dünyanın en büyük ve bilindik seyahat şirketlerinden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflas ettiği açıklandı.

178 yıllık dev isim resmen iflas etti!

Dünyanın en büyük ve bilindik seyahat şirketlerinden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflas ettiği açıklandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:44
178 yıllık dev isim resmen iflas etti!

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'un, kurtarma görüşmeleri hüsranla sonuçlandı. Daha sonra dev ismin ticari faaliyetleri sonlandırıldı.178 yıllık dev isim Thomas Cook, şirketi kurtarmak adına gerçekleştirilen son dakika görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Bu görüşmelerin ardından resmen battı.
 

Söz konusu şirketin iflası ile alakalı olarak İngiltere’de 9 bin, tüm dünya genelinde ise 20 bin kişi işsiz kalmış oldu.
 

Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri döndürülmesi adına operasyona start verildi.
 

Bu operasyon ile 150 binden fazla İngiliz tatilcinin kendi ülkelerine geri döndürülmesi hedefleniyor.
 

Konu ile alakalı olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi olan Peter Frankhauser şirketin iflasından ötürü derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, milyonlarca müşterisinden ve bünyesindeki binlerce çalışanından özür dilediğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise tatilcilere yardımcı olunması adına her şekilde destek olunacağını belirtti.

Son Güncelleme: 23.09.2019 11:50
Anahtar Kelimeler:
Ingiliz Sivil Havacılık KurumuBoris JohnsonPeter FrankhauserThomas Cook Iflas EttiSeyahatThomas Cook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu’ndan iş arayanlara açıklama
İmamoğlu’ndan iş arayanlara açıklama
İstanbul’da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü
İstanbul’da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü
MHP Genel Başkanı Bahçeli Hastanede
MHP Genel Başkanı Bahçeli Hastanede

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim