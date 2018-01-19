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18 Milyon Öğrenci İçin Yarıyıl Tatili Başlıyor!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlıyor.

18 Milyon Öğrenci İçin Yarıyıl Tatili Başlıyor!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlıyor.

19 Ocak 2018 Cuma 10:57
18 Milyon Öğrenci İçin Yarıyıl Tatili Başlıyor!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlıyor. 2017- 2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından iki hafta dinlenme fırsatı bulacak. MEB bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de yarıyıl tatilinde yorgunluklarını atma imkanı bulacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 8 Haziran Cuma günü sona erecek.  2018- 2019 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Son Güncelleme: 19.01.2018 11:06
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