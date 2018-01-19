18 Milyon Öğrenci İçin Yarıyıl Tatili Başlıyor!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yarıyıl tatiline başlıyor. 2017- 2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından iki hafta dinlenme fırsatı bulacak. MEB bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de yarıyıl tatilinde yorgunluklarını atma imkanı bulacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 8 Haziran Cuma günü sona erecek. 2018- 2019 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.