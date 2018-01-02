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2018 yılında tatil bolluğu var!
2018 yılında tatil bolluğu var!

2018 yılında tatil bolluğu var!

2018 yılının ilk gününden itibaren tatil sorusu gündeme geldi. Şans bu sene memurlardan yana olacak. Memurlar bu sene yılın 3’te 1’ini tatil yaparak geçirecekler.

2018 yılında tatil bolluğu var!

2018 yılının ilk gününden itibaren tatil sorusu gündeme geldi. Şans bu sene memurlardan yana olacak. Memurlar bu sene yılın 3’te 1’ini tatil yaparak geçirecekler.

02 Ocak 2018 Salı 10:08
2018 yılında tatil bolluğu var!

2018 yılının ilk gününden itibaren tatil sorusu gündeme geldi. Şans bu sene memurlardan yana olacak. Memurlar bu sene yılın 3’te 1’ini tatil yaparak geçirecekler.

2018 Tatil Tarihleri

2018’in ilk tatili 3 gün yılbaşı tatili oldu.  1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı tatili, hafta sonu ile birleşince çalışanlar 3 gün tatil yaptı.

Diğer bir 3 günlük tatil de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında denk geliyor. Hafta sonu da eklendiğinde Pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan’da çalışanlar 3 gün tatil yapmış olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili Salı gününe denk geliyor. Pazartesi günü ile birleştirildiğinde hafta sonuyla birlikte toplam 4 gün tatil oluyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı da Cumartesi gününe denk geldiği için ekstra bir tatil yapılmayacak.

Ramazan Bayramı 4 gün tatil!

15 Haziran Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili hafta sonuna denk geliyor. Çalışanlar Arefe Günü Perşembe günü olan 14 Haziran’ı tatil olarak ayarlayabilirlerse toplam 4 gün tatil yapabilecekler.

Resmi tatil olarak kabul edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak.

Yılın En Uzun Tatili Kurban Bayramı Oluyor!

2018’in en uzun tatili kurban bayramında oluyor. Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. 30 Ağustos Zafer bayramı Perşembe gününe denk geliyor.

Yine Cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler ekstra 4 gün daha tatil yapmış olacak.

Bu sene Pazartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hafta sonu ile birleşince çalışanlar 3 gün tatil yapacaklar.

Son Güncelleme: 02.01.2018 17:09
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