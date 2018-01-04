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2018’de büyük depremler olacak!

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, Dünya’nın dönme hızı yavaşladığı için deprem riski daha da artacak

2018’de büyük depremler olacak!

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, Dünya’nın dönme hızı yavaşladığı için deprem riski daha da artacak

04 Ocak 2018 Perşembe 09:55
2018’de büyük depremler olacak!

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre, Dünya’nın dönme hızı yavaşladığı için deprem riski daha da artacak. Sarsıntıların en sık meydana geleceği  yer ise ekvator ve tropik bölgeler olacak. ABD Colorado Üniversitesi 2018 yılı için tüm dünyayı ilgilendiren bir deprem uyarısında bulundu. Yapılan araştırmalara göre 2018’de Dünya'da 7 ve üzeri birçok deprem meydana gelecek. Bu döngü 5 yılda bir gerçekleşiyor ve o yıl bu yıla denk geliyor. Depremlerin artış sebebi ise dünyanın dönme hızının yavaşlaması olarak açıklandı. Bu yavaşlamanın yerkürenin çekirdeğinde hasara yol açması nedeniyle sarsıntıların meydana geldiğini açıkladı.

2017 yılında olacak deprem sayısı 6’ydı!

1900 ‘lü yıllardan beri devam eden bu döngü nedeniyle bu döngüden en çok etkilenen yerler ekvator ve tropik bölgeler olacak. Özellikle bu bölgelerde büyük deprem sayılarının 20’ye ulaşması bekleniyor. Ancak bazı bilim insanlarına göre de bu durum tesadüf olarak adlandırılıyor. Çünkü depremin nerede ve ne zaman olacağının bilinmesi pek mümkün değil. Birçok bilim insanı yaptığı araştırmalarda daha çok varsayım üzerine konuştuklarını belirtti. Geçen yıl 7 ve üzerinde olan depremlerin sayısı topla 6’ydı. 2017 yılında meydana gelen en büyük deprem Meksika’da 8.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem olmuştu ve 98 kişi ölmüştü.

Son Güncelleme: 04.01.2018 16:38
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