2019 Elektriğe zam! Bugünden itibaren uygulanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (EPDK), 1 Ekim tarihi itibariyle elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı duyuruldu.

EPDK tarafından yapılan açıklama dahilinde, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine nazaran Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin etkili olduğu bildirildi.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibarıyla mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zamla alakalı olarak ilk değerlendirme yapan siyasi parti lideri oldu. Temel Karamollaoğlu, "Ekonomimiz uçuşa geçti. İktidarın açıkladığı ekonomi paketi meyvelerini birkaç saat içinde verdi ve elektriğe yüzde 14.90 zam geldi. Emeği geçen herkese teşekkürler" şeklinde konuştu.