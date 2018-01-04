27 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

Merkezi Konya olan 27 ilde FETÖ/PDY kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda asker ve şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturmalarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu operasyonda daha önce yakalanan asker ve askeri personellerin ‘’Mahremiyet imamları’’ adı altında verdikleri ifade göz önünde bulundurularak 70 şüpheli kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün askeri mahrem olayında yer aldıkları iddia edilen 58 şüphelinin askerlikten, 12 kişinin ise TSK’dan ihraç edildiği ortaya çıktı. İlk Emniyet Müdürlüğünün üstlendiği bu operasyonda merkezi Konya olmak üzere 27 ilde dev operasyonlar başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına hız kesmeden devam ediliyor