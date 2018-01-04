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4 Ocak Altın Fiyatları Ne Kadar?

Vatandaşlar, 4 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. ‘’Çeyrek altın ne kadar?’’, ‘’Gram altın ne kadar?’’ sorularının yanıtı haberimizde…

4 Ocak Altın Fiyatları Ne Kadar?

Vatandaşlar, 4 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. ‘’Çeyrek altın ne kadar?’’, ‘’Gram altın ne kadar?’’ sorularının yanıtı haberimizde…

04 Ocak 2018 Perşembe 12:34
4 Ocak Altın Fiyatları Ne Kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 4 Ocak 2018 altın fiyatları için genel bir araştırmaya başladılar.

Gram Altın

Alış:159,25

Satış:159,31

Çeyrek Altın

Alış:255,50

Satış:261,28

Yarım Altın

Alış:509,40

Satış:522,56

Tam Altın

Alış:1.025,18

Satış:1.050,71

Cumhuriyet Altını

Alış:1.075,00

Satış:1.087,00

Ata Altın

Alış:1.053,93

Satış:1.080,28

14 Ayar Altın

Alış:91,02

Satış:91,09

18 Ayar Altın

Alış:116,57

Satış:116,66

22 Ayar Bilezik

Alış:145,63

Satış:145,74

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