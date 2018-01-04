4 Ocak Altın Fiyatları Ne Kadar?

Vatandaşlar, 4 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. ‘’Çeyrek altın ne kadar?’’, ‘’Gram altın ne kadar?’’ sorularının yanıtı haberimizde…