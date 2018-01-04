4 Ocak Altın Fiyatları Ne Kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 4 Ocak 2018 altın fiyatları için genel bir araştırmaya başladılar.
Gram Altın
Alış:159,25
Satış:159,31
Çeyrek Altın
Alış:255,50
Satış:261,28
Yarım Altın
Alış:509,40
Satış:522,56
Tam Altın
Alış:1.025,18
Satış:1.050,71
Cumhuriyet Altını
Alış:1.075,00
Satış:1.087,00
Ata Altın
Alış:1.053,93
Satış:1.080,28
14 Ayar Altın
Alış:91,02
Satış:91,09
18 Ayar Altın
Alış:116,57
Satış:116,66
22 Ayar Bilezik
Alış:145,63
Satış:145,74