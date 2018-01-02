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411 köy yolu ulaşıma kapandı!

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan’da 411 köy ve mahallenin merkezle ulaşımı kesildi.

411 köy yolu ulaşıma kapandı!

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan’da 411 köy ve mahallenin merkezle ulaşımı kesildi.

02 Ocak 2018 Salı 13:53
411 köy yolu ulaşıma kapandı!

Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum, Kars ve Ardahan’da 411 köy ve mahallenin merkezle ulaşımı kesildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 411 köy ve mahallenin merkezle bağlantısı kesildi. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını başlattı. Balkanlardan gelen yoğun yağış dalgasında Doğu Anadolu’da bazı köy ve mahallelerin yolları kardan kapandı. Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle 356 köy ve mahalle ile bağlantı kesildi. Ardahan’da 30 Kars’ta 25 yerleşim yerine ulaşım durdu. Bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kardan kapanan yollar için çalışmalar hala sürüyor. Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi’nde 44 santime ulaşırken, Sarıkamış’ta ise 62 santimi buldu. Kent merkezlerinde ise kar kalınlığı Ardahan’da 23, Erzurum’da 17, Erzincan’da 4 dereceyi gösterdi.

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