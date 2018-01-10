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6 Aylık Hamile Kadın Çatıdan Düştü!

Isparta’da 6 Aylık bebeği ile çatıdan düşen kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, 3 katlı evin çatı katından düşerek bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

6 Aylık Hamile Kadın Çatıdan Düştü!

Isparta’da 6 Aylık bebeği ile çatıdan düşen kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, 3 katlı evin çatı katından düşerek bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
6 Aylık Hamile Kadın Çatıdan Düştü!

Isparta’da 6 Aylık bebeği ile çatıdan düşen kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, 3 katlı evin çatı katından düşerek bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Kadının düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleşti. İddiaya göre, çatı katında eşya taşıdığı sırada diğer binaya geçmek isteyen Şerife Çakar sabah saat 09.00 sıralarında 3 katlı binanın çatısından önce park halinde bulunan motosikletin üzerinde bulunan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Genç kadının eşyaları etrafa saçıldı. Çevredekiler tarafından olayın fark edilmesi üzerine 112 acil servis ekipleri ve polise haber verildi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz kadının evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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