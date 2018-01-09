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9 Ocak 2018 Salı Altın Fiyatları Ne Kadar?

9 Ocak Salı itibariyle altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Acaba yükseliş devam edecek mi? Yatırım yapmak isteyenler alın fiyatlarını merak ediyor

9 Ocak 2018 Salı Altın Fiyatları Ne Kadar?

9 Ocak Salı itibariyle altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Acaba yükseliş devam edecek mi? Yatırım yapmak isteyenler alın fiyatlarını merak ediyor

09 Ocak 2018 Salı 10:00
9 Ocak 2018 Salı Altın Fiyatları Ne Kadar?

9 Ocak Salı itibariyle altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Acaba yükseliş devam edecek mi? Yatırım yapmak isteyenler alın fiyatlarını merak ediyor. Altın bu sabah saatlerinden itibaren durgun bir seyir izliyor. Altın 158-159 lira olarak yatırımcının yüzünü güldürdü. Gram Altın ne kadar? 158,81 liradan alınırken, 158,83 liradan satılıyor. Çeyrek Altın ne kadar? 254,23 liradan alınırken 260,59 liradan satılıyor. Yarım Altın ne kadar? 508,46’dan alınırken 521,17 liradan satılıyor. Cumhuriyet Altını ne kadar? 1056,24 liradan alınırken 1072,20 liradan satılıyor.

Son Güncelleme: 09.01.2018 10:11
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