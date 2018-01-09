9 Ocak 2018 Salı Dolar Ne Kadar Oldu?

Yeni yıla düşüşle başlayan dolar sabah 3.74 civarında durmaya devam ediyor. Dolar Cuma günü 3.7311 ile Ekim sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ardından dün sınırlı bir yükselişle 3.75’in üzerine çıktı.