A101 aktüel ürünler listesi belirlendi! 25 Ocak 2018

25 Ocak A101 aktüel ürünler listesi vatandaşlarımız tarafından merakla araştırılıyor... Her hafta perşembe günlerini pile çeken kullanıcıları sevindirecek kampanyalar A101 marketlerinde! Bu haftanın dikkat çekici ürünlerine baktığımızda gözümüze çarpanları sizler için sıralayalım... En dikkat çekici ürün 2 yıl garanti imkanı sunan Samsung Kavisli Smart TV. Bu haftanın en dikkat çekici ürünü 3.599 TL'den satışa çıkacak olan ultra 4k HD olan Samsung Smart kavisli televizyon. 2 yıl garanti imkanı sunan televizyonun özellikleri ise: UHD TV, kavisli ekran, smart tv, akıllı kumanda, ekran aynalama, usb film, 20W ses çıkışı, Wi-Fi, 3X HDMI. Diğer bir ürün ise, 699 TL'den satışa çıkacak olan Samsung J3. Telefonun özellikleri ise, 5" HD super Amoled ekran, 8 MP arka kamera, 1.5 GB ram, 8GB dahili hafıza, Android 5.1, 4.5 G. Ayrıca telefon içinde 2 yıl garanti imkanı sunuluyor. Bunun dışında kullanışlı ürünler ise şöyle: pamuklu tek kişilik battaniye, pamuklu çift kişilik battaniye, ortopedik seyahat yastığı, bay bayan pijama takımı, kız erkek çocuk flanel pijama takımı, bayan dış giyim uzun tayt... Peki, bu hafta perşembe günü A101'e ne geliyor? İşte,25 Ocak A101 aktüel ürünler listesi... Aldın Aldın kampanyaları...

İŞTE A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 NEDİR?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş ortaklık yapısı itibarıyla %79,21 oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) aittir.

A101'e yönelik iddiaların yalanlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kapsamında resmi A101 Facebook sayfasında çeşitli duyurular yapılmıştır. Yapılan açıklamaların sonucunda ve dolayısıyla soruşturma sürecinin devam ettiği günlerde A101 hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştır.

A101 YÖNETİM KURULU

Ahmet Yaşar AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar AYDIN, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olup, Evli ve 3 çocuk babasıdır. Turgut AYDIN

Turgut AYDIN, 1942 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken, İstanbul'a göç ederek iş hayatına atıldı. Örnek bir Anadolu girişimcisi enerjisiyle, önce birçok ticari, sonra da sanayi şirketleri kurdu. Aydın Örme, tekstil sektöründe, en çok bilinen kuruluştur. 2000 yılında hizmete giren Memorial Sağlık Grubunun çoğunluk hissesi, Turgut AYDIN ve ailesinin olup, kalan hisseler eşit biçimde, İngiliz ve Katar fonlarına aittir.

2008 yılında kurduğu English Home Mağazacılık, Türkiye'de 280'e, yurt dışında 75'e ulaşan mağazaları ile, ev tekstili perakendesinin lider kuruluşudur. 2009 sonunda satın aldığı A101'i, 6 yıl içerisinde, Türkiye'nin 81 ili ve 800'ün üzerinde ilçesinde binlerce mağazayla hizmet verir duruma getirmiştir. Turgut AYDIN şirketlerinde, 2015 sonu itibariyle 36 bin kişi çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ayhan AYDIN

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan AYDIN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

A101 ET AÇIKLAMASI

Et ve Süt Kurumundan (ESK), kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilen A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

ESK'dan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların et ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılayabilmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, bu çalışmalardaki öncelikli hedefin, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılması olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda daha önce, KDV dahil kıymanın kilogramını 29 lira ve kuşbaşının kilogramını 31 liradan Türkiye’nin 81 ilinde kendi satış noktalarının tamamında satmayı taahhüt eden zincir marketlere, taze dana karkas et satışı yapılacağıyla ilgili duyurunun yayınlandığı hatırlatıldı.

Duyuru kapsamında 31 Ekim 2017 saat 17.00'ye kadar 8 firmanın Kuruma müracaatta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından bu 8 firmanın başvurusu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlediğimiz kriterlere uygun olduğu tespit edildi. Söz konusu iki firmayla sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşme gereği, bu firmalara Kurumumuzdan karkas et sevkiyat işlemlerine başlanmıştır. Bu karkas etler, firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilip en kısa sürede yarımşar kilogramlık Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) teknolojisiyle ambalajlanmış şekilde satışa sunulacak. Firmalar, 81 ildeki bütün marketlerinde, Kurumumuzdan aldıkları dana karkas etlerden ürettikleri kıymayı 29 liradan ve kuşbaşını 31 liradan taze olarak satışa sunacak. Bu ürünlerin şoklanmış veya don olarak satışı yapılmayacaktır. Söz konusu marketler, sözleşme kapsamında belirtilen fiyatların ve ürünlerin dışında taze kıyma ve kuşbaşı satışı yapmayacaktır. Vatandaşlarımıza uygun fiyatlı et temin edilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir."

A101 'ÜN FAALİYETLERİ NELER?

"Hard discount" konseptinde işletilen zincir mağazalarında, müşterilerine, düşük fiyatlarla ve düşük maliyette kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır.

PLANLAMA

2015 yılına kadar 2000 mağaza açılması hedeflenmektedir.

MÜŞTERİLER

Her gelir düzeyinde tüm tüketiciler potansiyel müşterilerdir.

ÇALIŞANLAR

A101 çalışanları, bu konsepte deneyimli, genç dinamik eğitimli kişilerden oluşmaktadır.

Haziran 2010 sonu itibariyle çalışan sayısı 3395'tir.

OPERASYON/ LOJİSTİK

A101'de Operasyon Antalya, Trakya, Sakarya, İzmir, Pendik, Kıraç ve Ankara bölgeleri depo-ofis ve İstanbul Merkez Ofisi tarafından yürütülmektedir.

A101'e ait kamyonlar ile bu depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ŞUBESİ BULUNAN A101 KİMİN?

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. 28 Nisan 2008 tarihinde A101 markasıyla ilk marketini açmış ve bir ay içerisinde hedefi olan "101 market" sayısını aşarak 121. marketin açılışını gerçekleştirmiştir. A101'in toplam değeri 1 milyar 655 milyon civarında dır.Peki bu kadar kısa zamanda çok çabuk büyüyen a101 kimin? Marketin sahipleri arasında en çok paya sahip olan Aydın ailesidir. Aydın ailesinin a101 dışında English Home, Aydın Örme, Susesea,TAFF Yapı, PizzaLazza, SaloonBurger gibi markalarda sahipliği bulunmaktadır.