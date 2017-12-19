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ABD’den Şok Etkisi Yaratan Vize Açıklaması!

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için kesin tarihi açıkladı. O tarih 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıkladı. Detaylar haberimizde...

ABD’den Şok Etkisi Yaratan Vize Açıklaması!

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için kesin tarihi açıkladı. O tarih 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıkladı. Detaylar haberimizde...

19 Aralık 2017 Salı 14:35
ABD’den Şok Etkisi Yaratan Vize Açıklaması!

ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, 2019 Ocak ayından önceki randevuların dolu olduğu ancak ABD’yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize işlemlerinin en erken 2019 Ocak ayından itibaren gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da 2019 yılının Ocak ayından itibaren vize işlemleri için randevu alabileceği de belirtildi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamaya göre hızlandırılmış vize başvurularının reddedilmesi durumunda, Türk vatandaşlarının ikamet etmeseler bile başka bir ülkenin ABD Büyükelçiliği’nde  başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Diğer bir açıklamada hali hazırda vize başvurusu bulunan Türkiye vatandaşlarına başvurularının iptal edilmesi durumunda kendilerine haber verileceği ancak ABD Büyükelçiliği tarafından bir bilgilendirme yapılmadığı sürece vatandaşların başvuru tarihlerinde bir değişim olmayacağını da açıkladı.

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