Acil Tercüme Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme son dadkika ortaya çıkan ve sınırlı zamanlaması olan tüm acil tercüme ve acil çeviri projelerinde yurt içi ve yurt dışı pazarda hizmetlerini yıllardır sürdürmektedir.

Bütün işlerimiz acildir...

Kimsenin hiç bir şey yapmaya zamanı yoktur, çok isteyip de yapamadıklarımızla doldur hayat heybelerimiz. Yetiştiklerimizden değil yetişemediklerimizdendir hep sınavlarımız. Acil kodlu hayatlar en çok iş dünyasında yaşanır. Bir türlü işler yetişmez ve son dakikada hep sürprizler çıkar. Eğer İK değerlendirmelerine bakarsanız koordinasyonlarda özellikle hep sorun çözebilen hep stresle başaçıkabilecek kişiler aranır. Bu öyledir ki artık teknik yeterliliklerin önüne geçmeye başlamıştır.

Uluslararası pazarda bu bazen daha farklı yaşanır. Dil önemlidir, saat farkını da hesaplamanız gerekir. Çok uluslu bayramları ve özel günleri bilmek zorunda hisseder, kutlamadığınız paskalyanın iş dünyasına yansımasını ön görmek zorunda kalırsınız.

Dünya dillerini, dünya kültürlerini, dinlerini ve saatlerini bir araya toplayan bir sektör olması sebebiyle tercüme sektöründe vizyon sahibi bir firma iseniz bunların hepsinin sizin için bir anlamı vardır. Bilir, öngörür ve planlamalarınızı bu doğrultuda yaparsınız.

Dünyanın hemen her ülkesi ile çözüm ortaklığı yapan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, bu vizyona sahip yegane firmalardan biri olarak iş hayatına devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana öncelikle vizyon sahibi olmanın ve çok dilli olmanın çok kültürlü ve çok uluslu olması gerektiğinin farkında ve tüm eylemlerini bu şekilde planlamaktadır.

Gün sonudur artık...

Dursun isteriz bütün makineler, bütün sesler, bütün uğultular... Sadece biz olmak ve sessizce bazen bir koltukta öylece kala kalmak isteriz. Ama son anda yolumuza çıkan bir dosya bir evrak ve son saniye aranılan bir tercüme bürosu arayışı ile içimizde kırmızı kodlar çalıverir.

Tam da bu durumda Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, yılların var ettiği deneyim ile birlikte Cumartesi günleri de açar ofisini ve alır içeriye son ana kalan ve rahatlamak isterken telaşın kapanına kısılan herkesi.

İş yapmanın ve iş dünyasının ruh halini çok da iyi takip edebilecek Perpa Ticaret Merkezi’nde telaş içerisinde koşuşturanların paniğini dindirmek için oradadır.

Amacı safi hizmet, güven, kalite ve müşteri memnuniyeti olan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme başından sonuna kadar proje onayı, tercüme, editing, redaksiyon, son okuma, teslimat, feedback gibi süreçlerin hepsinde uluslararası kalite standardı olan ve sadece tercüme sektörü için düzenlenmiş olan EN 15038 Tercüme Kalite Standartları kapsamında bireysel insiyatife bağlı değil, uluslararası hizmet kalitesi sunmayı hedeflemiştir.

Tüm acil tercüme ve acil çeviri projelerinde vize, seyahat, eğitim, ithalat, ihracat, dış ticaret, ortaklık, şirket kuruluşu, erasmus, evlilik, boşanma, doğum, Ankara Anlaşması ve daha birçok durumda bir çok evrakta acil yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, yazılı ve sözlü tercüme hizmeti vermektedir.

Kurulduğu günden bu yana uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme kriterleri ile etik değer, şeffaflık, dürüstlük ve değerlerine bağlılığı bir arada bulunduran ve bunu her bir çalışanına da akatarabilen tercüme şitketi olarak sektör liderliğini yıllardır göğüslemektedir.

Acil tercüme ve acil çeviri işlemleri, dünyanın tercih ettiği ilk dil olması sebebiyle ve son yıllarda en çok talep edilen ikinci dil olmak gibi bir istatistiğe sahip olması sebebiyle acil İngilizce tercüme ve acil Arapça tercüme konusunda Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, tam zamanlı ekibi ile anında çözüm sunmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana acil tercüme ve acil çeviri projelerinde tüm terminoloji ve tüm dillerde hizmet sunmaktadır.

Son teknoloji anlayışını proje takip sistemi, ERP, CRM gibi yazılım ve buna bağlı uygulamalarda ortaya koyarak müşteriye etik ve ilkeli yaklaşım sunmaktadır.

Acil tercüme ve acil çeviri projeleri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da [email protected] ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı hattımızdan kurumsal müşterilerimizle iletişime geçebilirsiniz.