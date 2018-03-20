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AFAD deprem sorgulama! Ev adresinize göre deprem riskini sorgulayın

AFAD, deprem riski sorgulama hizmetini kullanıma açtı. Türkiye'nin yenilenen deprem risk haritası üzerinden deprem riski sorgulama yapılabiliyor. AFAD'ın sunduğu hizmete https://tdth.afad.gov.tr/ bu adresten ulaşılabilecek fakat sabah saatlerinden bu yana sayfa erişime henüz açılmadı.

AFAD deprem sorgulama! Ev adresinize göre deprem riskini sorgulayın

AFAD, deprem riski sorgulama hizmetini kullanıma açtı. Türkiye'nin yenilenen deprem risk haritası üzerinden deprem riski sorgulama yapılabiliyor. AFAD'ın sunduğu hizmete https://tdth.afad.gov.tr/ bu adresten ulaşılabilecek fakat sabah saatlerinden bu yana sayfa erişime henüz açılmadı.

20 Mart 2018 Salı 19:56
AFAD deprem sorgulama! Ev adresinize göre deprem riskini sorgulayın

AFAD DEPREM SORGULAMA

En son 1996 yılında hazırlanan Türkiye’nin deprem tehlike haritası güncellenerek önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Riski belirtmek için kullanılan 1., 2. derece şeklindeki sistem kalktı, yerini Avrupa ve Amerika’da yıllardır uygulanan “ivme” yöntemi aldı.

İSTANBUL’DA KIRMIZI ALAN ARTTI

Haritada İstanbul’da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti. AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı” dedi. İstanbul’da 1999 yılında yaşanan depremden sonra, adaların içinden kırılmamış bir hat kaldığına dikkat çeken Tatar, bu hatta en yakın kıyı şeridinin koyu kırmızı renkte gösterildiğini ifade etti.

MAHALLE MAHALLE DEĞERLENDIRME

Yeni deprem haritası dijital ortama taşındı. Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkân tanıyan “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” oluşturuldu. Test aşamasındaki uygulamayı kullanmak için ana sayfanın sol üst bölümünde yer alan “raporlama” butonuna tıklamak yeterli. Gereken koordinat bilgileri girildikten sonra, o yerin deprem riski görülebilecek.

DEPREM SORGULAMA LİNKİ: https://tdth.afad.gov.tr/

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