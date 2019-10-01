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Ağabeyine cinsel istismara bulunduğunu öğrenince öldürdü

Ağabeyine cinsel istismara bulunduğunu öğrenince öldürdü

İstanbul’un Fatih ilçesinde, 17 yaşındaki D.K ağabeyine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile 27 yaşındaki Ahmet Basravi'yi bıçaklayıp öldürdü.

Ağabeyine cinsel istismara bulunduğunu öğrenince öldürdü

İstanbul’un Fatih ilçesinde, 17 yaşındaki D.K ağabeyine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile 27 yaşındaki Ahmet Basravi'yi bıçaklayıp öldürdü.

01 Ekim 2019 Salı 14:30
Ağabeyine cinsel istismara bulunduğunu öğrenince öldürdü

İstanbul’un Fatih ilçesinde nisan ayında yaşanan olayda, Ahmet Basravi, öne sürüldüğü üzere ortağı M.K.’ye cinsel istismarda bulundu. Ağabeyinin başına gelen bu olayı duyan ve o sıralar 16 yaşında olan D.K. de Basravi ile konuşmak için yanına gitti. M.K.’ye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden Ahmet Basravi ile D.K. arasında büyük bir tartışma çıktı. Kavga sırasında D.K., Basravi'yi bıçakladı.

Ağır şekilde yaralanan Ahmet Basravi, alınan ihbar sonrası gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan D.K. polis ekipleri tarafından tutuklandı.

AĞABEYİM AĞLIYORDU

 Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ötürü dava açılan D.K.’nin İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandığı öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen cinayetin tutuklu sanığı D.K.  yapmış olduğu savunmada, "Maktul ile ağabeyim ortak pide dükkanı işletir. Ağabeyim kuzenimle konuşurken, başına gelenleri duydum. Ağabeyimin ağladığını gördüm. Kendisine sordum, cinsel istismara uğradığını söyledi. Ağabeyime cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince doğru mu diye Ahmet ile konuşmaya gittim. ‘Sana da aynısını yaparım’ diyerek, bana saldırdı. Yumruk attı. Sonra kendimi kaybettim" şeklinde ifadeler kullandı.

 Öldürülen Ahmet Basravi'nin yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Ailenin avukatı olan Şehmuz Uğur da D.K.’nin cinsel istismar durumunun gerçek olmadığını bir kurgu olduğunu, sanığın olay gerçekleşmeden birkaç saat önce olay yerinde keşif yaptığını, cinayeti tasarladığını ilerledi.

 D.K.'nin avukatı Abdi Yaşar ise sanığın ağabeyinin cinsel istismara uğradığına yönelik şikayetinin olduğunu söyleyerek, iki dosyanın birleştirilmesini ve M.K.’nin tanık sıfatı ile dinlenmesini istedi. Sanık avukatı, söz konusu olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini öne sürdü.

Tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verilmesinin talep edildiği duruşma ertelendi.

Son Güncelleme: 01.10.2019 14:32
Anahtar Kelimeler:
IstanbulFatihCinayetHaberAhmet BasraviCinsel İstismarIstanbul Fatih
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