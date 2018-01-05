Ağrı kara teslim oldu!

Son yılların en sıcak mevsimi yaşanan Ağrı’da havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı başlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent bembeyaz örtüyle kaplandı. Ağrı’da 2 gün önce yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte eriyen karın ardından gece daha yoğun bir kar yağışı başladı. Kısa sürede bütün kent bembeyaz örtüye büründü. Bu duruma hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yollarda güçlük çekti. Cadde ve sokaklarda biriken karlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ağaçlarda kartpostal görüntüleri oluşurken doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Güzel manzaraya eşlik etmek isteyen vatandaşlar bir yandan bol bol fotoğraf çekti bir yandan da kartopu oynadılar. Vatandaşlar bu sene havaların çok güzel gittiğini ve oldukça mutlu olduklarından bahsettiler. Yağan karın hemen eridiğine dikkat çektiler.