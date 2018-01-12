banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487
Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının yüzü gülüyor!
Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının...
Evi olmadığı için sığındığı yerde ölü bulundu!
Evi olmadığı için sığındığı yerde...
SON DAKİKA! DEPREM BÜYÜK PANİĞE YOL AÇTI!
SON DAKİKA! DEPREM BÜYÜK PANİĞE...
Ünlü profesör uyardı! Sömestr tatili ile başlıyor!
Ünlü profesör uyardı! Sömestr tatili...

AKOM uyardı! İstanbul için art arda kar yağışı uyarısı!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ne zaman kar yağacağı merak ediliyordu.

AKOM uyardı! İstanbul için art arda kar yağışı uyarısı!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ne zaman kar yağacağı merak ediliyordu.

12 Ocak 2018 Cuma 10:32
AKOM uyardı! İstanbul için art arda kar yağışı uyarısı!

 Kış aylarının gelmesiyle birlikte ne zaman kar yağacağı merak ediliyordu. Meteorolojiden üst üste İstanbul için uyarılar gelmeye devam ediyor. Pazar günü ise karla karışık yağmur, Pazartesi ise kar yağışı etkili olacak. Kar bu sene sömestr tatili ile başlayacak. Bu hafta sonu beklenen kar etkili olmayacak. Asıl etkili kar 20 Ocak ve sonrasında gelecek. Pazar gününe kadar İstanbul’da yağmur etkili olacak. Pazar akşamından itibaren yağmur, yerini kara bırakacak. Pazartesi de kar yağışlı olmasını bekliyoruz. Açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Son Güncelleme: 12.01.2018 10:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van’da PKK’lıların sığınakları bulundu!
Van’da PKK’lıların sığınakları bulundu!
Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının yüzü gülüyor!
Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının yüzü gülüyor!
Evi olmadığı için sığındığı yerde ölü bulundu!
Evi olmadığı için sığındığı yerde ölü bulundu!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim