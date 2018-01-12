AKOM uyardı! İstanbul için art arda kar yağışı uyarısı!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ne zaman kar yağacağı merak ediliyordu. Meteorolojiden üst üste İstanbul için uyarılar gelmeye devam ediyor. Pazar günü ise karla karışık yağmur, Pazartesi ise kar yağışı etkili olacak. Kar bu sene sömestr tatili ile başlayacak. Bu hafta sonu beklenen kar etkili olmayacak. Asıl etkili kar 20 Ocak ve sonrasında gelecek. Pazar gününe kadar İstanbul’da yağmur etkili olacak. Pazar akşamından itibaren yağmur, yerini kara bırakacak. Pazartesi de kar yağışlı olmasını bekliyoruz. Açıklamaları gelmeye devam ediyor.