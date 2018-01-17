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Akom’dan son dakika uyarısı! İstanbul’a fırtınadan sonra kar geliyor!

İstanbul’a bu akşam fırtına yarın sabah kar geliyor. Kentte hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesi ile yüksek kesimlerde kar örtüsü olması bekleniyor.

Akom’dan son dakika uyarısı! İstanbul’a fırtınadan sonra kar geliyor!

İstanbul’a bu akşam fırtına yarın sabah kar geliyor. Kentte hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesi ile yüksek kesimlerde kar örtüsü olması bekleniyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 00:00
Akom’dan son dakika uyarısı! İstanbul’a fırtınadan sonra kar geliyor!
İstanbul’a bu akşam fırtına yarın sabah kar geliyor. Kentte hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesi ile yüksek kesimlerde kar örtüsü olması bekleniyor. Güneşli ve hava sıcaklığının 10 derecenin üzerinde olduğu İstanbul için son dakika uyarısı verildi. Yarından itibaren tüm yurtta fırtınayla beraber soğuk hava hakim olacak. İstanbul’da bu akşam etkili olacak lodosun yarından itibaren yön değiştirmesi ve karayelden şiddetli bir şekilde esmesi bekleniyor. Hızlı bir soğumaya neden olacak bu fırtına yağmurun kar şekline dönüşmesiyle kendi beyaz örtüyle kaplatacak. Kentin genelinde yarın sulu karla beraber kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde bu gece ve yarın havanın en yüksek sıcaklığı 1 derece olacak.
Son Güncelleme: 17.01.2018 16:59
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