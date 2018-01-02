AKOM’dan uyarı geldi!

AKOM yapılan açıklamada, ‘’İstanbul’da gece saatlerinde başlayacak yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin ve Rize çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Marmara’nın güney ve doğusu, Batı ve Orta Akdeniz’i de etkisi altına alan yağışlar etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Doğu Anadolu’da ise bu sağanaklar karla karışık olacak.

Yağışlar gece saatlerinde Muğla çevresinde etkili olacak. Bu sabah ve akşam saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görülecek.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz kıyılarında etkisini artırması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava sıcaklığı şöyle;

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1