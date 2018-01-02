banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
117674
ALTIN
158.652
DOLAR
3.7569
STERLİN
5.0931
EURO
4.5323
Yok artık dedirten hırsızlık!
Yok artık dedirten hırsızlık!
Barajlarda kuraklık yaşanıyor!
Barajlarda kuraklık yaşanıyor!
Yılbaşı gecesi İstanbul’da 215 kişi gözaltına alındı!
Yılbaşı gecesi İstanbul’da 215 kişi...
2018 yılında tatil bolluğu var!
2018 yılında tatil bolluğu var!

AKOM’dan uyarı geldi!

AKOM yapılan açıklamada, ‘’İstanbul’da gece saatlerinde başlayacak yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

AKOM’dan uyarı geldi!

AKOM yapılan açıklamada, ‘’İstanbul’da gece saatlerinde başlayacak yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

02 Ocak 2018 Salı 10:42
AKOM’dan uyarı geldi!

AKOM yapılan açıklamada, ‘’İstanbul’da gece saatlerinde başlayacak yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin ve Rize çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Marmara’nın güney ve doğusu, Batı ve Orta Akdeniz’i de etkisi altına alan yağışlar etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Doğu Anadolu’da ise bu sağanaklar karla karışık olacak.

Yağışlar gece saatlerinde Muğla çevresinde etkili olacak. Bu sabah ve akşam saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görülecek.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz kıyılarında etkisini artırması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava sıcaklığı şöyle;

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da korkutan deprem!
Antalya’da korkutan deprem!
Odun toplarken kalp krizi geçirdi!
Odun toplarken kalp krizi geçirdi!
Hastalanan köpeğini 7 kilometre sırtında taşıdı!
Hastalanan köpeğini 7 kilometre sırtında taşıdı!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim