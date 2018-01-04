Alkollü içeceklere zam!

Alkollü içkilerin özel tüketim vergisi yüzde 7,1 oranında arttı. Tütün ürünleri ve sigaranın vergi oranları ise sabit kaldı. Maliye Bakanlığı alkollü içeceklerin özel tüketim vergisini yeniden belirledi. Buna göre alkollü içkilerin asgari tutarını vergi dahilinde yüzde 7,1 oranında artırdı. Rakının asgari vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votkanın asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Biranın asgari tutarı vergisiyle birlikte 9 kuruş oldu. Vergilerdeki bu artışın alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 katkısı olması bekleniyor. Bu kapsamda 70’lik rakının fiyatının 4-4.5 lira artması bekleniyor. Öte yandan sigara ve tütün ürünlerinde vergi uygulanmadı.