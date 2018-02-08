banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
114264
ALTIN
162.231
DOLAR
3.8251
STERLİN
5.3250
EURO
4.6828
Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!
Patlayan su borusu her şeyi...
Taksim’de korkutan yangın!
Taksim’de korkutan yangın!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!
İDO ve BUDO seferleri iptal...

Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama - Soy ağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

e-Devlet soy sorgulama nasıl yapılır? En çok kullanılan vatandaş portalı e-Devlet'in yeni eklenen hizmet sayfası sosyal medyada hızla yayıldı ve site resmen kilitlendi! Bu gelişmelerden sonra yüz binlerce vatandaş; e-Devlet girişi ile soy sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını arıyor... Pek e devlet ile soy sorgulama nereden ve nasıl yapılır? İşte cevabı...

Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama - Soy ağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

e-Devlet soy sorgulama nasıl yapılır? En çok kullanılan vatandaş portalı e-Devlet'in yeni eklenen hizmet sayfası sosyal medyada hızla yayıldı ve site resmen kilitlendi! Bu gelişmelerden sonra yüz binlerce vatandaş; e-Devlet girişi ile soy sorgulama nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını arıyor... Pek e devlet ile soy sorgulama nereden ve nasıl yapılır? İşte cevabı...

08 Şubat 2018 Perşembe 14:48
Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama - Soy ağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

e-Devlet'in yeni hizmeti soy sorgulamanın sosyal medyada hızla yayılmasından sonra yüzbinlerce kişi soy sorgulama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı aramak için araştırmalara başladı. https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girerek önce T.C kimlik numaranızı sonra da e-Devlet şifresiyle giriş yapabiliyorsunuz. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü sekmesi tıklanarak, Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama linkine tıklayarak soy bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

E-devlet uygulamasına yeni eklenen hizmet sayfayı kilitledi. Alt-üst soy bilgisi sorgulama' sistemine girenler "Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir, bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir. İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz." uyarılarıyla karşılaşıyor.

E-DEVLET ALT-ÜST SOY SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Soyağacı Nedir?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Bu nedenle, kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini bulundukları yer nüfus müdürlüğünden almaları mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7, 9 ve 21'inci maddeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5, 6 ve 8'inci maddeleri uyarınca, ilgililerin soyağacı ya da soy kütüğü olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler:
Alt-Üst Soy Bilgisi SorgulamaSoy Ağacı SorgulamaSoy Ağacı Sorgulama Nasıl YapılırSoy Ağacı Sorgulama Nereden YapılırEdevlet GirişEdevlet Soyağacı SorgulamaSoyağacı Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nasıl Oldu da Japonya Teknoloji Devi Oldu?
Nasıl Oldu da Japonya Teknoloji Devi Oldu?
A101 aktüel ürünler listesi belirlendi! 25 Ocak 2018
A101 aktüel ürünler listesi belirlendi! 25 Ocak 2018
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor!
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim