Altın Yükselişte!Son Fiyatlar

Geçtiğimiz günlerde 275 türk lirası seviyelerinde başlangıç yapan ve süregelen yatay yönlü gidişatını bugün de devam ettiren altının gram fiyatı, dün açıklanan değerlerle paralellik gösteren rakamlar üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Bugün itibariyle serbest piyasada gram altın fiyatları geçen gün ki kapanış fiyatı 275 türk lirası seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.





ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?





çeyrek altın fiyatları öğle saatleri sıralarında Kapalıçarşı’da yeniden fiyat almaya başlıyor. Öğle saatlerine kadar ise işlemler genel olarak bir önceki günün rakamları göz önüne alınarak yapılıyor. Çeyrek altın fiyatları geçen günü 450 lira seviyelerinde sonlandırmıştı.





Bugün itibariyle saat 08.00 sıralarında bigpara.com üzerinden açıklanan rakamlara göre çeyrek altın 450 türk lirası satış ve 44 türk lirası alış fiyatı ile serbest piyasada işlem görmeyi sürdürüyor. Çeyrek altın fiyatlarının güncellenmesi ile birlikte son fiyatları paylaşacağız.