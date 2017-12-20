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Altında yükselişin 2018'de de devam etmesi bekleniyor!

Fiyatı rekorlar kırarak 165,5 liraya kadar çıkan gram altında, yükselişin gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor.

Altında yükselişin 2018'de de devam etmesi bekleniyor!

Fiyatı rekorlar kırarak 165,5 liraya kadar çıkan gram altında, yükselişin gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor.

20 Aralık 2017 Çarşamba 15:34
Altında yükselişin 2018'de de devam etmesi bekleniyor!

Altının gram fiyatı 2017’ye 130 lira seviyelerinde başlamasının ardından jeopolitik riskler, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle rekor üstüne rekor kırarak 165,5 liraya kadar yükseldi.

Yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 19 getiri sağlayan gram altında, yükselişin gelecek yıl da devam etmesi bekleniyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altının gelecek yıl en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmaya devam edeceğini, fiyatının 2018’de 181 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.

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