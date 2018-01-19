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Altının gramı güne yükselişle başladı!

Altının gram fiyatı, haftanın son gününe yükselişle başladı. Gramın fiyatı 161,9 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gramı güne yükselişle başladı!

Altının gram fiyatı, haftanın son gününe yükselişle başladı. Gramın fiyatı 161,9 lira seviyelerinde dengelendi.

19 Ocak 2018 Cuma 10:06
Altının gramı güne yükselişle başladı!

Altının gram fiyatı, haftanın son gününe yükselişle başladı. Gramın fiyatı 161,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün 160,39 liraya kadar gerileyerek haftanın en düşük seviyelerini gördü. Yaşanan bu kayıplara tepki olarak haftanın son gününe 161 liradan başladı.

19 Ocak Altın Fiyatları

Gram Altın

Alış: 161,28

Satış: 161,32

Çeyrek Altın

Alış: 258,41

Satış: 264,26

Yarım Altın

Alış: 515,21

Satış: 528,52

Tam Altın

Alış: 1.036,88

Satış: 1.062,69

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.071,00

Satış: 1.081,00

Ata Altın

Alış: 1.065,95

Satış: 1.092,59

14 Ayar Altın

Alış: 92,06

Satış: 92,13

18 Ayar Altın

Alış: 117,90

Satış: 117,99

22 Ayar Bilezik

Alış: 147,29

Satış: 147,40

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