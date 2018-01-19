Altının gramı güne yükselişle başladı!

Altının gram fiyatı, haftanın son gününe yükselişle başladı. Gramın fiyatı 161,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün 160,39 liraya kadar gerileyerek haftanın en düşük seviyelerini gördü. Yaşanan bu kayıplara tepki olarak haftanın son gününe 161 liradan başladı.
19 Ocak Altın Fiyatları
Gram Altın
Alış: 161,28
Satış: 161,32
Çeyrek Altın
Alış: 258,41
Satış: 264,26
Yarım Altın
Alış: 515,21
Satış: 528,52
Tam Altın
Alış: 1.036,88
Satış: 1.062,69
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.071,00
Satış: 1.081,00
Ata Altın
Alış: 1.065,95
Satış: 1.092,59
14 Ayar Altın
Alış: 92,06
Satış: 92,13
18 Ayar Altın
Alış: 117,90
Satış: 117,99
22 Ayar Bilezik
Alış: 147,29
Satış: 147,40