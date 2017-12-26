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Ankara’dan Mardin’e yardım eli uzattılar!

Mardin Belediyesi hayvan barınağındaki hayvanlar için Ankara’dan gönüllü gelen 2 veteriner hekim tarafından ameliyat edildi.

Ankara’dan Mardin’e yardım eli uzattılar!

Mardin Belediyesi hayvan barınağındaki hayvanlar için Ankara’dan gönüllü gelen 2 veteriner hekim tarafından ameliyat edildi.

26 Aralık 2017 Salı 17:21
Ankara’dan Mardin’e yardım eli uzattılar!

Mardin Belediyesi hayvan barınağındaki hayvanlar için Ankara’dan gönüllü gelen 2 veteriner hekim tarafından ameliyat edildi.

Hayvan hastanesindeki sokak ve evcil hayvanların ameliyatları Ankara Veteriner Tıp Merkezi’nden gönüllü gelen Oğuz Kurucu ve Elif Pekişen gönüllü olarak Mardin’e gelerek çalışmalara başladılar.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Sokak hayvanları konusunda başarılı çalışmalara imza attıklarını, birçok hayvanın rahatsızlıklarıyla tedavi edildiklerini gereken hasta nakillerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Alanında uzman veterinerler şehrimize gelerek çalışmalarımıza ortak oluyorlar. Bu ameliyatlar bizim bilgi ve birikimimize katkı sağlıyor. Ankara’dan gelen iki gönüllü veteriner kardeşimizde iki gün boyunca ameliyatları gerçekleştirdiler. Bunun yanında gelen yardım ve desteklerle hayvan hastanemizi de bitirdik. Ayrıca olumsuz hava şartlarından hayvanlar zarar görmesin diye elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz’ dedi.

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