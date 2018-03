Anneler günü ne zaman? 2018 anneler günü hediye bakımı uygun fiyata anneler günü hediyesi

Mayıs ayının 2. haftası kutlanan Anneler günü hediyelerineler? Anneler günü ne zaman kutlanacak. Merakla beklenen Anneler günü mayısın hangi gününe denk gelecek! İşte Anneler günü kutlamaları ve mesajları! Anneler günü hediye ne alınır.

Anneler Günü Ne Zaman? - 2018

Anneler Günü 2018 yılında 13 Mayıs 2018 Pazar gününe denk gelmektedir. 2018 yılı anneler gününüz kutlu olsun. 13 Mayıs 2018 Anneler günü en güzel hediyeler ve sözler burada.

Ama unutmayalım ki Anneler için en güzel mesaj bu mutlu günlerinde onların yanında olmak ve onlara olan sevgimizi onlarla paylaşmaktır.



Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et deseler hiç düşünmeden annem derdim... Canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun Canım Annem...

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış... Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler Günün Kutlu Olsun Canım Annem...

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın... Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım... Seni çok seviyorum annem, Anneler Günün Kutlu Olsun...

Annecim, biriciğim... Sonsuz sevgini, bitmez tükenmez sabrını herhalde ancak anne olunca anlayabileceğim… Seçme şansım olsaydı yine senin annem olmanı isterdim... SENİ ÇOOOOKK SEVİYORUMM... Anneler Günün Kutlu Olsun...

Canım Annem benim, senin varlığın her şeyiyle bana hayat veriyor... Senin o sıcacık sevgin vazgeçilmez sıcaklığın her zaman beni ısıttı, hep nerde zorda kalsam bana bir çıkar yolu buldun karanlıkta kaldığımda ay gibi parlayan ışığım, soğukta üşüdüğümde içimi sıcacık ısıtan sevginle her zaman yanımda oldun... İyi ki varsın iyi ki benim annemsin senin gibi annem olduğu için Allahıma sonsuz şükürler olsun seni çok seviyorum. Can özüm biricik anacığım, anneler gününü canı gönülden kutlarım, ellerinden öperim... Anneler Günün Kutlu Olsun...