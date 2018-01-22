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Antalya’da hortum hayatı zorlaştırdı!

Kemer’de sabaha karşı etkisini sürdüren yağış bir süre sonra fırtına ve hortum yıkım ve birçok evin hasarına neden oldu

Antalya’da hortum hayatı zorlaştırdı!

Kemer’de sabaha karşı etkisini sürdüren yağış bir süre sonra fırtına ve hortum yıkım ve birçok evin hasarına neden oldu

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:00
Antalya’da hortum hayatı zorlaştırdı!

Kemer’de sabaha karşı etkisini sürdüren yağış bir süre sonra fırtına ve hortum yıkım ve birçok evin hasarına neden oldu. Sabah saatlerinde etkili olan fırtına ile cami minaresinin alemi ve birçok evin çatısı uçtu. Çam ağaçları ve beton elektrik direkleri devrildi. Fırtına ve hortum nedeniyle hem bahçesi hem de evi zarar gören bir vatandaş olayı şu şekilde anlattı. ‘’gece saat 04.00 sıralarında sadece 1 dakikalık sese uyandık. 150 metre genişliğinde bir hortum vardı. Bahçemize ve evimize zarar verdi 'açıklamalarında bulundu. Bölgede hasar çalışmaları tek tek tespit ediliyor.

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