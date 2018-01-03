Antalya’da hortum paniği!

Kıyıya ulaşamayan hortum saniyeler içinde gözden kayboldu. Antalya’nın Manavgat ilçesinde denizde hortum oluştu. Kıyıya ulaşmadan paralel şekilde giden hortum kıyıya ulaşmada gözden kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Manavgat’a bağlı Side Mahallesi’nde bir süreden bu yana havanın yağışlı olması nedeniyle, saat 10.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Yaklaşık 300 metre açıkta oluşan hortum kıyıya doğru yaklaştı. Yaklaşık 20 metre kadar yaklaşan hortum bir süre paralel ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefon kameralarıyla görüntülendi.