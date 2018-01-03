banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
115958
ALTIN
159.647
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.1011
EURO
4.5303
Doğu Anadolu karlar altında!
Doğu Anadolu kara teslim!
Beklenen haber geldi!
Beklenen haber geldi!
Yok artık dedirten hırsızlık!
Yok artık dedirten hırsızlık!
Barajlarda kuraklık yaşanıyor!
Barajlarda kuraklık yaşanıyor!

Antalya’da hortum paniği!

Kıyıya ulaşamayan hortum saniyeler içinde gözden kayboldu. Antalya’nın Manavgat ilçesinde denizde hortum oluştu. Kıyıya ulaşmadan paralel şekilde giden hortum kıyıya ulaşmada gözden kayboldu.

Antalya’da hortum paniği!

Kıyıya ulaşamayan hortum saniyeler içinde gözden kayboldu. Antalya’nın Manavgat ilçesinde denizde hortum oluştu. Kıyıya ulaşmadan paralel şekilde giden hortum kıyıya ulaşmada gözden kayboldu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:38
Antalya’da hortum paniği!

Kıyıya ulaşamayan hortum saniyeler içinde gözden kayboldu. Antalya’nın Manavgat ilçesinde denizde hortum oluştu. Kıyıya ulaşmadan paralel şekilde giden hortum kıyıya ulaşmada gözden kayboldu. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Manavgat’a bağlı Side Mahallesi’nde bir süreden bu yana havanın yağışlı olması nedeniyle, saat 10.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Yaklaşık 300 metre açıkta oluşan hortum kıyıya doğru yaklaştı. Yaklaşık 20 metre kadar yaklaşan hortum bir süre paralel ilerledikten sonra kıyıya ulaşmadan kayboldu. Hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefon kameralarıyla görüntülendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolda bulduğu faturayı ödedi. Para üstü için sahibini bekliyor!
Yolda bulduğu faturayı ödedi. Para üstü için sahibini bekliyor!
Liselere geçiş sınavı tarihi açıklandı!
Liselere geçiş sınavı tarihi açıklandı!
3 Ocak 2018 Çeyrek altın ne kadar?
3 Ocak 2018 Çeyrek altın ne kadar?

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim