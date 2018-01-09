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AÖF sınav yerleri belli oldu! AÖF sınav giriş belgesi sorgulama!

AÖF sınav yeri giriş belgeleri yayınlandı. Hafta sonu gerçekleşecek olan sınavda kimin nerde katılacağı merak konusuydu. Bugün sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Detaylar haberimizde…

AÖF sınav yerleri belli oldu! AÖF sınav giriş belgesi sorgulama!

AÖF sınav yeri giriş belgeleri yayınlandı. Hafta sonu gerçekleşecek olan sınavda kimin nerde katılacağı merak konusuydu. Bugün sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Detaylar haberimizde…

09 Ocak 2018 Salı 09:44
AÖF sınav yerleri belli oldu! AÖF sınav giriş belgesi sorgulama!

AÖF sınav yeri giriş belgeleri yayınlandı. Hafta sonu gerçekleşecek olan sınavda kimin nerde katılacağı merak konusuydu. Bugün sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Milyonlarca öğrenci AÖF sınav giriş yerlerini merak ediyor. 13-14 Ocak'ta uygulanacak olan güz dönemi AÖF final sınavı öncesi sınav yerlerini merak eden öğrenciler için sınav giriş belgesi yayınlandı. AÖF final sınav giriş belgesi AÖF'ün öğrenci girişi sekmesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş belgesini görüntüleyebilmek için AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresine giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra açıklan pencerede "Sınav İşlemleri" kategorisinin içerisinde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayın ve gelen ekranda "Sınav Giriş Belgesi Görüntüle" butonuna tıklayın.

Son Güncelleme: 09.01.2018 14:16
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