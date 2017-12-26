Araç sahiplerine kötü haber!

Ekonomi Başkanı Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018’ de zorunlu trafik sigortasının zamlanarak devam edeceğini belirtti. Ancak en üst düzeyde bir defaya özel olarak yüzde 5 artacağını duyurdu. Böylece iyi sürücüler 25 prim ödeyecek, yeni araç sahipleri 45, kötü sürücüler 111 prim ödemeye yükümlü olacaklar.

Bölgeden bölgeye artış gösteren bu prim değerleri bazı illerde aynı kalacak. İşte o iller; İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri. İllere göre değişiklik gösteren bu primler en çok hangi ilde kaza oluyorsa ona göre artış gösterecek. Bununla birlikte İstanbul’un sigorta primi diğer şehirlere nazaran daha fazla olacak. Trafik priminin en düşük olduğu il Hakkari. Bunun nedeni halkın toplu taşımaya yatkın olması ve trafik kaza oranının çok düşük olmasıdır. Bu nedenle Türkiye’de en düşük oranlı trafik sigortası primi ödeyen il Hakkari’dir. 2017 yılının içinde tam yüzde 28düşüş gösteren bu sektör vatandaşların bu olayla zarar etmediğini açıklamıştır. 2018 yılının da gelmesiyle her ay 1.5 artışla artmaya devam edeceği açıklandı.