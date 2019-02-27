Arapça Yeminli Tercüme ve Arapça Çeviri de Okeanos Farkı...

Arapça Yeminli Tercüme, Arapça Tercüme ve Arapça Çeviri Hizmetinde Okeanos Farkı…

Arapça tercüme ve Arapça çeviri konusunda aranan kalite İstanbul’un merkezinde Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketinde...

Türkiye ve tüm dünyanın son yıllardaki gündemi artan Arap nüfusu bu kapsamda yürütülen işlemler. Artan Arap uyruklu nüfusa dair en büyük ihtiyaçlardan biri olan Arapça tercüme ve Arapça çeviri hizmetleri profesyonel bağlamda sağlanması oldu.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi yılların vermiş olduğu deneyim ve bilgi birikimini Arapça tercüme ve Arapça çeviri konusunda da ortaya koymaktadır.

Çok uluslu yaşamın başladığı noktada ilk aşılması gereken sorun olan dil bütünlüğü ve hızlı sirkülasyonun sağlanmasıdır.

Tercüme sektöründe Arapça tercüme ve Arapça çeviri hacminin artmasına bağlı olarak arz talep döngüsünü sağlamkta zorlanma yaşandı mı?

Sektörün öncü kuruluşlarından olan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme sektör gelişmelerini ve ihtiyaçlarını öngörerek gerekli çalışmalarını başarı ile yürütmüş vize, ikamet, vatandaşlık işlemlerinde gerekli desteği ve hizmeti sağlamaya devam etmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme bünyesinde Mısır’da üniversite eğitimi almış, Türkiye’de üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun deneyimli ve uzman Arapça yeminli tercüman, Arapça tercüman ve Arapça editör lerini bünyesinde istihdam etmektedir. Arap ülkelerinde tıp, hukuk, mühendislik gibi fakültelerden mezun ya da Türkiye’de ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerden oluşan bir ekiple tüm Arapça tercüme ve Arapça çeviri projelerini yürütmektedir.

Perpa Ticaret Merkezi ’nde iş dünyasına ve tercüme sektörüne dair tüm gelişmeleri yakından takip eden Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, teknolojinin gelişimini özel proje takip sistemi ve özel yazılımları sayesinde müşterlerine tercümede şeffaflık sağlamaktadır.

Arapça yeminli tercüme, Arapça tercüme ve Arapça çeviri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi, fiyat teklifi ve uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.