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Ardahan’da kartpostallık görüntüler!
Ardahan’da kartpostallık görüntüler!

Ardahan’da kartpostallık görüntüler!

Ardahan’da soğuk havanın yol açtığı kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava şehri olumsuz etkiledi.

Ardahan’da kartpostallık görüntüler!

Ardahan’da soğuk havanın yol açtığı kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava şehri olumsuz etkiledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:21
Ardahan’da kartpostallık görüntüler!

Ardahan’da soğuk havanın yol açtığı kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava şehri olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle vatandaşlara doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kırağı ağaçları süslerken insanlar bu görüntülerden mahrum kalamadı. Birçok vatandaş bu ağaçların önünde fotoğraf  çektirdi. Kura Nehri’nde akan sular, soğuk hava nedeniyle dondu. Burada oluşan görüntüler ise Pamukkale’yi akıllara getirdi.  

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