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Artçı deprem sonrası binanın balkonu çöktü!

Artçı deprem sonrası binanın balkonu çöktü!

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir binanın 4'üncü katında yer alan balkon meydana gelen artçı depremlerin ardından çöktü.

Artçı deprem sonrası binanın balkonu çöktü!

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir binanın 4'üncü katında yer alan balkon meydana gelen artçı depremlerin ardından çöktü.

27 Eylül 2019 Cuma 12:12
Artçı deprem sonrası binanın balkonu çöktü!

  Şişli’nin Fulya Mahallesi'nde yer alan 5 katlı binanın 4. katındaki balkon yaşanan artçı depremlerin ardından çöktü.

Söz konusu olayın Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta yer alan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde yaşandığı öğrenildi.  Alınan bilgiye göre binanın 3'üncü katında yer alan dairenin balkonu büyük bir gürültü eşliğinde bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

 AVCILAR'DA 2 BİNA MÜHÜRLENDİ

 İstanbul’un Avcılar ilçesinde depremde meydana gelen ve dün akşam saatlerinde boşaltılan 2 bina mühürlendi Binaların etrafına yetkililer tarafından şerit çekildiği belirtildi. Çevredeki vatandaşların binalara girişleri engelleniyor.

Son Güncelleme: 27.09.2019 12:23
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