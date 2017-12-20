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Askerin konservesinden çıktı... Çıkanlar tam bir rezalet!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 2015 yılında alınan 12 bin 500 kilo kavurma konservesinin yaklaşık 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edildi.

Askerin konservesinden çıktı... Çıkanlar tam bir rezalet!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 2015 yılında alınan 12 bin 500 kilo kavurma konservesinin yaklaşık 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edildi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 15:56
Askerin konservesinden çıktı... Çıkanlar tam bir rezalet!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 2015 yılında alınan 12 bin 500 kilo kavurma konservesinin yaklaşık 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edildi. Bakan Canikli, ilgili firma ile sözleşmenin feshedilip, suç duyurusunda bulunulduğunu, tespit edilen at etinin de personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini bildirdi.

At eti imha edildi!

At eti tespit edilen kavurmaların bedelinin tahsili ve söz konusu firmanın kamu ihalelerinden yasaklanması için gerekli işlemler başlatılmıştır. 22 Mart 2017 ve 19 Nisan 2017 tarihlerinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Gıda Tarım İl Müdürlüğü’ne durum bildirilmiş ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetlerine de bilgilendirme yapılmıştır. Sözleşme hükümleri gereği fiziksel ve laboratuvar muayenesi sonuçlanmadan gıda maddelerinin tüketime sunulması söz konusu değildir. Bu kapsamda içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konserveler hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmamıştır. At eti tespit edilen 4 bin 50 kilo konserve imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Söz konusu firmanın diğer birliklerle yaptığı tedarik sözleşmelerinin tamamı 24 adet 10 Eylül 2017 tarihinde fesih edilmiştir açıklamalarında bulunuldu.

 

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