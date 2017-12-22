Atina’da patlama meydana geldi!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da mahkeme binasında patlama oldu. Polisin yaptığı ilk açıklamaya göre can kaybı yada yaralı bulunmuyor.Yetkililer, kent merkezindeki Lukareos Caddesi’nde bulunan mahkeme binasının girişine bırakılan çanta içindeki bombanın yerel saatle 03.30 sularında patlatıldığını açıkladı.

Saldırı sonucu mahkeme binasında ve çevre binalarda bazı camlar kırıldı.

Medyada bomba ihbarı yapıldı!

Yunan basın-yayın organları, patlamadan önce kimliği bilinmeyen bir şahısın ‘Efimerida Sintakton’ gazetesini telefonla arayarak 35 dakika sonra bomba patlayacağını söylediğini belirtti.

İhbar üzerine polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı kaydedildi.

Resmi haber ajansı ANA bir güvenlik görevlisinin çantadaki bombayı iki erkeğin bıraktığını ve olay yerinden motosikletle uzaklaştıklarını söylediğini açıkladı.