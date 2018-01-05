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Avcılar TEM gişelerinde kaza! Çok sayıda yaralılar var!

Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, TEM çıkış gişesinin beton bariyerine çarptı.

Avcılar TEM gişelerinde kaza! Çok sayıda yaralılar var!

Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, TEM çıkış gişesinin beton bariyerine çarptı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:32
Avcılar TEM gişelerinde kaza! Çok sayıda yaralılar var!

Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, TEM çıkış gişesinin beton bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacakları motor ve koltuk arasına sıkışan, vücudunun yarısı çarpmanın etkisiyle dışarıya savrulan sürücü ise ağır yaralandı. TEM Gişeleri Avcılar yönünde gece saat 00.15 sıralarında kaza meydana geldi. Kazanın ardından olayın yaşandığı yere sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü en yakın özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında çarpmanın etkisiyle aracın arkasında yangın çıktı. Yangın vatandaşlar tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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