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Avrasya Dağıtım Lojistik Firmasına Dikkat

Instagram'da orjinal ürün resmi koyarak, farklı ürün gönderilenlerin şikayetlerin artması dikkat çekiyor. Sonrasında ki süreç ise daha da vahim...

Avrasya Dağıtım Lojistik Firmasına Dikkat

Instagram'da orjinal ürün resmi koyarak, farklı ürün gönderilenlerin şikayetlerin artması dikkat çekiyor. Sonrasında ki süreç ise daha da vahim...

03 Ekim 2019 Perşembe 18:23
Avrasya Dağıtım Lojistik Firmasına Dikkat

Yenibosna'da faaliyet gösteren Avrasya Dağıtım Lojistik adı altında "Watchshop" reklamı ile Instagram üzerinden orjinal ürün resimlerini göstererek, farklı ürünler gönderen firmaya itibar edenler dikkat!

Farklı ürünler ile beklentilerin çok uzağında kalınarak mağdur duruma düşenlerin sayısı hızla artıyor. "sikayetvar.com" web sitesinde de bu firmaya ait şikayetler de birbirinin benzeri. Mağdurların ortak şikayeti, gelen ürünler kargo ile gönderildiği ve kapıda ödeme olduğu için gelen paketi ancak ödeme yaptıktan sonra açabilmeleri ve açtıktan sonra firma ile irtibata geçtiklerinde yetkili birisine ulaşma imkanlarının olmaması, ulaşıldığı durumlarda da yapacak birşeylerinin olmadığı ve istendiği taktirde kendilerinin sadece gönderici oldığunu, mahkemeye verebilineceğini söyleyerek vatandaşların dolandırıldığı ortaya çıkıyor.

Bu şekilde mağduriyet yaşayanlar daha sonra Google'da arama yaptıklarında, firma ile ilgili benzer yüzlerce şikayeti görebiliyorlar. Bu tarz firmalardan alışveriş yapmadan önce mutlaka araştırma yapmanızı ve mutlaka internet üzerinden arama yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Avrasya Dağıtım LojistikDolandırıcı Mı?Avrasyadagitim Lojistik Yanibosna
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