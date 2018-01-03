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‘’Ay-yıldız’’lı buzağı satışa çıkarıldı!

Samsun’da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ‘’ay-yıldız’’lı buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.

‘’Ay-yıldız’’lı buzağı satışa çıkarıldı!

Samsun’da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ‘’ay-yıldız’’lı buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:08
‘’Ay-yıldız’’lı buzağı satışa çıkarıldı!

Samsun’da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ‘’ay-yıldız’’lı buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı. Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan Cüre’ye ait 3 yaşındaki büyükbaş hayvanının doğurdu buzağı sırtında ay-yıldız şekliyle dünyaya geldi. Üzerindeki ay-yıldız deseniyle doğan buzağıya ‘Ay’ ismi verildi. Cüre, ‘İneğimiz uzun yıllardır hamile kalamadı. Bizde kesme kararı almıştık ki veterinerimiz gebe kaldığını söyledi. Kesmekten vazgeçtik. Buzağı doğduğunda çok şaşırdık. Üstünde ay-yıldız deseni vardı. Bu kadar yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum böylesini hiç görmemiştim. Bizim için büyük sürpriz oldu. Taliplisi olursa 1 milyon dolara satmayı düşünüyorum. Kendisini gelip görenler oldu. Görüp inanmayanlar ve şaşıranlar da oldu. Buzağıyı satın almak isteyenler çok oldu ama fiyatının 1 milyon dolar olduğunu öğrendiklerinde vazgeçtiler’ dedi.

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