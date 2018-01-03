Ayılar kış uykusunu unuttu!

Havaların normal zamana göre sıcak olması nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların düzenini bozdu. Türkiye genelinde havaların mevsim normallerine göre sıcak gitmesi hayvanların düzenini bozdu. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ayılar ocak ayı olmasına rağmen hala güneşli havanın keyfini çıkarıyor. Normalde yağması gereken kar yağışının gecikmesiyle bazı hayvanların düzeni bozuldu. Hayvanat Bahçesi yönetiminin yaptığı açıklamaya göre aslan, leopar, babun, flamingo gibi hayvanların sıcak iklime alışkın olmasından dolayı kalorifer sistemiyle ısıtıldığını, vücut ısıları düşen hayvanların yüksek enerji verecek vitaminlerle takviye sağlandığı açıklandı. Kar yağışının gecikmesiyle birlikte ayılar kış uykusuna dalamıyor. Dünyada 3 ila 7 ayını uyuyarak geçiren ve bu aylarda uykuya dalması beklenen ayıların havaların sıcak gitmesiyle kış uykusunu unuttu. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar bakıcılarının koyduğu yemekleri afiyetle yemeye ve kendilerine ait bahçelerde güneşin keyfini çıkarmaya deva ediyorlar.