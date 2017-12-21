Bakan’dan taşeron işçilerine müjde!

Maliye Bakanı Nabi Ağbal, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında taşeron işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağbal, ‘Kadro düzenlemesi hakkında çalışmalar teknik olarak hemen hemen hazır durumda. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. Umuyoruz ki, düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz’ dedi.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Ağbal, 2018 yılı için 20 bin öğretmen atamasının planlandığını anımsatarak, 2018’deki toplu sözleşmeyle öğretmenlerin refahının artacağını dile getirdi.

Taşeron Düzenlemesi Yılbaşından Önce Hayata Geçecek

Taşeron işçilere yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili soru üzerine de Ağbal, şunları söyledi. ‘’Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. Umuyoruz ki yılbaşından önce hayata geçireceğiz’’ dedi. Ağbal’ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay düzenlemenin meclise geçmesi halinde her türlü olumlu katkıyı yapacaklarını belirtti. Altay, düzenlemenin KHK ile yapılmasının daha büyük sorunlara yol açacağını savundu.