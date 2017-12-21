banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!
Kritik Uyarı! İstanbul’a kar geliyor!
Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!
Çipli kimlik dağıtımı 2023'te tamamlanacak!
Bugün 21 Aralık… Yılın en uzun gecesi bu akşam yaşanacak!
21 Aralık’ta ülkemizde en uzun...
Spor toto süper lig maç özetleri
Spor toto süper lig maç...

Bakan’dan taşeron işçilerine müjde!

Maliye Bakanı Nabi Ağbal, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında taşeron işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu

Bakan’dan taşeron işçilerine müjde!

Maliye Bakanı Nabi Ağbal, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında taşeron işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu

21 Aralık 2017 Perşembe 00:00
Bakan’dan taşeron işçilerine müjde!

Maliye Bakanı Nabi Ağbal, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında taşeron işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ağbal, ‘Kadro düzenlemesi hakkında çalışmalar teknik olarak hemen hemen hazır durumda. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. Umuyoruz ki, düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz’ dedi.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Ağbal, 2018 yılı için 20 bin öğretmen atamasının planlandığını anımsatarak, 2018’deki toplu sözleşmeyle öğretmenlerin refahının artacağını dile getirdi.

Taşeron Düzenlemesi Yılbaşından Önce Hayata Geçecek

Taşeron işçilere yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili soru üzerine de Ağbal, şunları söyledi. ‘’Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. Umuyoruz ki yılbaşından önce hayata geçireceğiz’’ dedi. Ağbal’ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay düzenlemenin meclise geçmesi halinde her türlü olumlu katkıyı yapacaklarını belirtti. Altay, düzenlemenin KHK ile yapılmasının daha büyük sorunlara yol açacağını savundu.

Binali Yıldırım açıkladı! Taşeron işçilere kadro veriliyor!
Binali Yıldırım açıkladı! Taşeron işçilere kadro veriliyor!
Maliye Bakanı Ağbal açıkladı! Taşeronlarla ilgili düzenleme yıl sonuna kadar Meclise gelecek!
Maliye Bakanı Ağbal açıkladı! Taşeronlarla ilgili düzenleme yıl sonuna kadar Meclise gelecek!
MEB SURİYE’Yİ TAŞERONA VERDİ
MEB SURİYE’Yİ TAŞERONA VERDİ
Ücretlerini alamayan işçiler trafik tabelasına çıkarak eylem yaptı!
Ücretlerini alamayan işçiler trafik tabelasına çıkarak eylem yaptı!
Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!
Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!
Belediye Binasına Tüfekle Ateş Açtı! Bu Görüntüleri Kameralar Kaydetti!
Belediye Binasına Tüfekle Ateş Açtı! Bu Görüntüleri Kameralar Kaydetti!
Başbakan'dan İşçilere Müjdeli Haber
Başbakan'dan İşçilere Müjdeli Haber
Taşeron kadrosu ne zaman? Hangi taşeron işçilere kadro var
Taşeron kadrosu ne zaman? Hangi taşeron işçilere kadro var
Son Güncelleme: 21.12.2017 10:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pasaportta yeni dönem zammı!
Pasaportta yeni dönem zammı!
Kilolarca kıyma fiyatına balık!
Kilolarca kıyma fiyatına balık!
Ünlü dizinin hayranlarına kötü haber!
Ünlü dizinin hayranlarına kötü haber!

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim