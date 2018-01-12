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Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının yüzü gülüyor!

Artan hamsi fiyatlarının sebebinin Gürcistan’dan gelen balıkların piyasaya girmesiyle 10 lira civarında dengelendiği açıklandı.

Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının yüzü gülüyor!

Artan hamsi fiyatlarının sebebinin Gürcistan’dan gelen balıkların piyasaya girmesiyle 10 lira civarında dengelendiği açıklandı.

12 Ocak 2018 Cuma 13:33
Balık severlere müjdeli haber! Balıkçının yüzü gülüyor!

Artan hamsi fiyatlarının sebebinin Gürcistan’dan gelen balıkların piyasaya girmesiyle 10 lira civarında dengelendiği açıklandı. Yapılan açıklamada yeni yıl öncesine göre hamsinin fiyatının 25 liraya kadar çıktığını belirtti. Yaklaşık iki haftadır balıkçının tezgahında olanlar Gürcistan’dan gelen hamsilerdi. Buradan gelen hamsi yoğunluğundan sonra fiyatlar ortalama 10 lirada dengelendi. Hava şartlarına göre de artık gösterebilir açıklamaları yapıldı.

Son Güncelleme: 12.01.2018 13:38
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