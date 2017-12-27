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Balıkçının oltasına piyango vurdu!

Saros Körfezi’nde bir balıkçı bir saatte 15 kilo ağırlığında 3 levrek yakaladı. Olta balıkçısı sattığı balıklardan toplam bin lira kazandı.

Balıkçının oltasına piyango vurdu!

Saros Körfezi’nde bir balıkçı bir saatte 15 kilo ağırlığında 3 levrek yakaladı. Olta balıkçısı sattığı balıklardan toplam bin lira kazandı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:57
Balıkçının oltasına piyango vurdu!

Saros Körfezi’nde bir balıkçı bir saatte 15 kilo ağırlığında 3 levrek yakaladı. Olta balıkçısı sattığı balıklardan toplam bin lira kazandı.

Alınan bilgilere göre Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde oturan 38 yaşındaki Ömer Güz, arkadaşıyla sabahın erken saatlerinde gittiği balığa kıyıdan ‘’at-çek’’ yöntemiyle avlanmaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra Güz’ün oltasına yakın aralıklarla 7,5 , 4 ve 3,5 kilogram olan 3 levrek takıldı.

İlçe merkezine dönen Güz restoranlara toplam bin liraya sattı. Balıkçılığın bu sene durgun geçtiğini, bugüne kadar kayda değer balık yakalayamadıklarını söyledi. Bu sene hiç lüfer yakalayamadığını sürekli levrek avına çıktıklarını söyledi.

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